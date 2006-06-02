В России при пожаре тяжело пострадали 5 жителей Закарпатья

28 мая в Волховском районе Ленинградской области России во время пожара тяжело пострадали 5 граждан Украины - жителей Закарпатья, которые прибыли в Россию с целью трудоустройства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, все пострадавшие были госпитализированы в железнодорожную и районную больницы г. Волхов, причем трое из них – учитывая высокую (до 60%) степень ожогов – в отделения реанимации.

По заключению врачей, трое граждан нуждаются в длительном и дорогом лечении в специализированном учреждении, а их транспортировку в Украину возможно осуществить лишь с помощью санитарной авиации.

В этой связи МИД обратилось к Министерству здравоохранения с просьбой разместить пострадавших в одном из ожоговых центров Украины, а к Министерству Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций – с просьбой перевезти их специальным самолетом.

1 июня Главным координационным центром аварийно-спасательных и поисковых работ МинЧС Украины был организован специальный рейс, который вылетел в Санкт-Петербург, куда были доставлены трое пострадавших украинцев.

Сегодня в 1.35 по киевскому времени спецсамолет МинЧС прибыл в аэропорт “Борисполь”, а в 2.40 пострадавших принял Киевский ожоговый центр.