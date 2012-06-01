Украину назвали «старшим братом» России

Как сообщает газета "День", об этом он заявил в ходе видеоконференции с участием украинских журналистов.

Касаясь темы украинско-российских отношений, Бжезинский отметил, что они должны быть добрососедскими.

«Между вами очень много общего, общей истории с плохими моментами, с ужасами. Но вы можете быть хорошими соседями, как, например, Канада и США. Они хорошие соседи, хотя существует определенная диспропорция между усилиями этих государств, но между Украиной и Россией она намного меньше», — объясняет политолог.

«Вы имеете где-то одну треть русского населения и, в определенном смысле, дальше продвинулись в своем развитии. Вы также в определенном смысле имеете преимущество перед Россией. Вы политически «старший» брат, Россия — «младший» брат. Киевская Русь была праобразом Украины. Вы имеете в этом смысле больше связей с Западом и вы можете помочь России стать частью демократического Запада и играть там важную роль», - заявил Бжезинский.

Збигнев Бжезинский долгое время работал в государственной администрации США, был одним из идеологов американской внешней политики. Он выступал с позиции антикоммунизма, занимал жесткую позицию по отношению к Советскому Союзу, выступал за расширение блока НАТО.