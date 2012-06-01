Янукович обещает поддерживать проекты по сохранению окружающей среды

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил во время церемонии открытия инновационного когенерационного завода на предприятии «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед» в Броварском районе Киевской области.

«Сегодня мы остро нуждаемся во внедрении современных технологий для уменьшения выбросов парниковых газов и более эффективного использования энергоресурсов», - отметил глава государства.

Он высоко оценил открытие когенерационного завода на предприятии «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед».

«Это яркий пример современного производства. Сегодня мы запускаем еще один проект компании, который даст возможность сократить выбросы парниковых газов на 128 тысяч тонн на протяжении следующих четырех лет», - сказал глава государства, поздравляя собравшихся с открытием нового современного объекта.

По мнению Президента, реализация подобных проектов наилучшим образом демонстрирует уверенность международного сообщества в стабильности украинской экономики.

В.Янукович также напомнил, что 20 лет назад компания «Кока-Кола» стала одним из первых иностранных инвесторов Украины.

После церемонии открытия Президент осмотрел когенерационный завод и ознакомился с производственным процессом.

В.Янукович также пообщался с трудовым коллективом предприятия. «Поздравляю вас с праздником. Это прекрасное событие. Желаю вам удовлетворения от своего труда», - отметил Президент.

*** Иностранное предприятие «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед» входит в крупнейшую европейскую компанию-ботлер Coca-Cola Hellenic, которая занимается разливом и дистрибуцией безалкогольных напитков на условиях франчайзинга компании The Coca-Cola Company.

Строительство когенерационного завода реализовано в рамках долговременной глобальной программы предприятия по защите окружающей среды и переходу на использование инновационных ресурсосберегающих технологий. Это один из 20 когенерационных заводов, которые будут построены до 2015 года компанией Coca-Cola Hellenic в различных странах мира.

Газопоршневая когенерационная установка завода - теплоэлектростанция нового типа, строительство которой завершилось в начале 2012 года. Общий объем инвестиций в проект составлял 18 млн. евро. Электрическая мощность установки - 9,123 МВт – позволит ежегодно производить около 76 млн кВт/ч электроэнергии. Выработанные электроэнергия, пар, охлажденная и горячая вода и углекислый газ будут обеспечивать потребности завода.

Благодаря реализации проекта будет существенно снижен объем выбросов парниковых газов за счет замещения более углеродосодержащей электроэнергии из национальной объединенной энергосистемы электроэнергией, которую будет производить когенерационная установка. Запланированная мощность позволит сократить уровень выбросов СО2 в атмосферу на 128 тысяч тонн на протяжении следующих 4 лет.

«Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед» – предприятие со 100% иностранным капиталом. Его деятельность является образцом успешного привлечения инвестиций в экономику Украины. Компания была одним из первых иностранных инвесторов, которые начали работать в Украине. За это время объем прямых инвестиций составлял 276 млн дол. и 114 млн. евро.

Представительство в Украине было открыто в 1992 году. С 1998 года заработал на полную мощность завод компании возле города Бровары Киевской области.