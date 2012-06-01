Луценко удален из зала суда

Председательствующая в судебном процессе судья Печерского районного суда Киева Анна Медушевская приняла решение удалить подсудимого экс-министра внутренних дел Юрия Луценко из зала судебных заседаний за нарушение порядка.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение она приняла после того, как Ю.Луценко обратился к прокурору Е.Зинченко с фразой: «Не засыпай Зинченко. Написал дураку. Теперь читай внятно».

После этих слов А.Медушевская сообщила экс-министру о его удалении из зала суда.

В ответ Ю.Луценко сказал: «О, спасибо! Будьте здоровы, и не забудьте вручить мне обвинительное заключение».

При этом экс-министр пообещал и в дальнейшем вести себя так же до тех пор, пока ему не предоставят для ознакомления обвинительное заключение и не прекратят нарушать его процессуальные права.

Перед этим прокурор Виктор Клименко просил А.Медушевскую принять меры, чтобы Ю.Луценко прекратил нарушать порядок. «Подсудимый Ю.Луценко вызывающе нарушает порядок в суде. Я прошу вас принять меры для обеспечения порядка», - сказал В.Клименко, обращаясь к председательствующей.

Однако вместо ответа от нее, он получил совет от Ю.Луценко: «Проси ума у мамы, а затем проси порядка».

Сейчас в судебном заседании объявлен 10-минутный перерыв для удаления Ю.Луценко из зала.

Как сообщал УНИАН, после начала оглашения прокурорами обвинительного заключения по делу по обвинению Ю.Луценко в организации незаконной слежки за водителем бывшнего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко экс-министр стал комментировать содержание заключения.

Он также заявил, что судья нарушила нормы УПК, поскольку не предоставила ему и защитникам за три дня до заседания суда для ознакомления этот документ.