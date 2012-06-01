Туск сказал Меркель, что иного пути, чем нервно терпеть Украину, нет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского правительства, об этом он сказал вчера в Берлине во время церемонии вручения ему награды Вальтера Ратенау за заслуги в углублении европейской интеграции во время первого в истории председательства Польши в ЕС во второй половине 2011 года.

"Мы должны нервно выдержать ситуацию в Украине. Не только в контексте Евро-2012», - сказал, в частности, Д.Туск, отметив, что верит в совместные и последовательные действия Польши и Германии в отношении Украины, а также в то, что нужно «последовательно бороться за соблюдение прав человека».

"Давайте не будем опускать руки, другого пути для Европы точно нет, поэтому совместные действия в отношении восточных соседей, как в критических, так и в позитивных моментах, необходимы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз в конце марта 2012 года парафировал Соглашение об ассоциации с Украиной, окончательно согласованное около 5 лет переговоров в конце прошлого года во время председательства Польши в ЕС.

Эксперты называют этот документ одним из этапов на пути полной интеграции украинцев с Евросоюзом, официальные представители которого, однако, заявляют, что соглашение не сможет вступить в силу, пока Украина не решит дело заключенной экс-главы правительства Юлии Тимошенко. Европейские политики считают дело Ю.Тимошенко "политически мотивированным".

Польша является активнейшим сторонником присоединения украинцев к ЕС, в то время как Германия считается одним из самых больших противников дальнейшего расширения европейского сообщества на восток.