Янукович 8 июня собирается в Варшаву

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он сказал во время встречи с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Станиславом Козеем.

Стороны обсудили вопросы подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«Мне интересно обсудить с вами вопросы подготовки к Евро-2012. Я готовлюсь 8 июня быть в Варшаве», - отметил В.Яукович.

Он также сообщил, что украинская сторона готовится к государственному визиту Президента Польши в Украину.