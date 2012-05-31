Янукович 8 июня собирается в Варшаву
19:46, 31 мая 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович намерен 8 июня посетить Варшаву.
|Виктор Янукович поедет на открытие Евро-2012
Стороны обсудили вопросы подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.
«Мне интересно обсудить с вами вопросы подготовки к Евро-2012. Я готовлюсь 8 июня быть в Варшаве», - отметил В.Яукович.
Он также сообщил, что украинская сторона готовится к государственному визиту Президента Польши в Украину.
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