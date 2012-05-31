Тюремщики еще не знают, когда Луценко пойдет по этапу
12:55, 31 мая 2012Политика
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Решение об этапировании экс-министра внутренних дел Юрия Луценко для отбывания наказания в колонии еще не принято.
Юрий Луценко - пока в СИЗО
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Игорь Андрушко.
«Решение об этапировании Луценко ожидается, может быть принято сегодня, завтра или в начале следующей недели», - сказал он, отметив, что поскольку Ю.Луценко проходит в качестве подсудимого по другому уголовному делу, которое находится в производстве Печерского райсуда Киева, суд должен вынести решение, оставлять ли его в следственном изоляторе.
«Если суд не примет такого решения, мы будем действовать по другой нормативной базе», - отметил И.Андрушко.
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