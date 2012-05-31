Тюремщики еще не знают, когда Луценко пойдет по этапу

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Игорь Андрушко.

«Решение об этапировании Луценко ожидается, может быть принято сегодня, завтра или в начале следующей недели», - сказал он, отметив, что поскольку Ю.Луценко проходит в качестве подсудимого по другому уголовному делу, которое находится в производстве Печерского райсуда Киева, суд должен вынести решение, оставлять ли его в следственном изоляторе.

«Если суд не примет такого решения, мы будем действовать по другой нормативной базе», - отметил И.Андрушко.