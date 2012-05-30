В Алуште избили соратника Тимошенко

Сегодня около 12.30 в центре Алушты был жестоко избит руководитель городской организации ВО «Батькивщина» Виктор Данильченко, 1950 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», по словам потерпевшего, нападающий имел «бандитскую» внешность. «Я провожал на автовокзале знакомых, когда ко мне подбежал неизвестный и стал бить меня с криками: «Зачем ты здесь людей против Партии регионов настраиваешь и агитируешь за свою «Батькивщину». Ты здесь за Юлю не агитируй, понял?», - рассказал потерпевший.

В.Данильченко также отметил, что накануне ему угрожали по телефону. «Звонили неизвестные и предупреждали: жди неприятностей. Назваться отказались, говорили - потом все узнаешь», - сообщил он.

По словам В.Данильченко, нападение является местью за его оппозиционную деятельность в городе, а также предупреждением перед предстоящими парламентскими выборами.

Сейчас потерпевший находится в отделении милиции, после чего отправится в больницу для снятия побоев.