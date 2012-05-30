Нардепы просят не переводить Луценко из СИЗО в колонию

Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат Олесь Доний.

По его словам, народные депутаты Юрий Стець, Юрий Крымчак и другие передали сегодня омбудсману депутатское обращение по поводу нецелесообразности этапирования Ю.Луценко в колонию в Черниговской области, пока его кассация будет рассматриваться в киевском суде.

По словам О.Дония, к ним поступила информация от жены Ю.Луценко Ирины, что в ближайшее время ее мужа планируют этапировать в одну из колоний Черниговской области.

«Это более 200 километров, и в том физическом состоянии, в котором находится Ю.Луценко, постоянное этапирование его в суд в Киев считаем нецелесообразным, - отметил он.

«В конце концов, В.Лутковская, которую незаконно, но избрали, пусть занимается своим делом», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 28 мая пресс-секретарь председателя ГПтСУ Игорь Андрушко заявил, что в пенитенциарной службе еще не имеют окончательного определения, отправлять или не отправлять Ю.Луценко в колонию для отбывания наказания.

По его словам, «окончательное решение в отношении Ю.Луценко будет принято на следующей неделе».

Справка УНИАН. 27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева осудил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за нанесенный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности, а также ранга государственного служащего.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным этот приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским райсудом столицы. Защита пообещала подать кассацию на это решение апелляционного суда.

Кроме того, в настоящее время Печерский райсуд рассматривает дело по обвинению Ю.Луценко в организации незаконной слежки во время расследования дела об отравлении экс-Президента Виктора Ющенко. 1 июня суд продолжит рассмотрение дела по обвинению Ю.Луценко в организации незаконной слежки за водителем экс-первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко. По версии следствия, В.Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка.