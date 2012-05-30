Плачков пойдет в ВР по мажоритарке

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

“Это моя родина, я там родился, вырос. Я там живу, там мой дом. Я там виноделием занимаюсь. Я там постоянно”, - подчеркнул И.Плачков, объясняя свое решение выдвинуть кандидатуру в депутаты в этом округе.

Относительно того, как он планирует исполнять свои обязанности в “Киевэнерго” в случае избрания в ВР, уйдет ли из «Киевэнерго», И.Плачков сказал: “Нет. Я работаю председателем наблюдательного совета “Киевэнерго”. Это не является текущей ежедневной работой, поэтому я планирую продолжать работать в компании так, как работаю сейчас”.

Он также отметил, что будет оставаться представителем политической силы Виталия Кличко: “Конечно, я остаюсь в этой политической силе. Я член партии и буду сотрудничать с ней и в дальнейшем”.

Как сообщал УНИАН, 26 января член фракции «УДАР Виталия Кличко» И.Плачков досрочно сложил полномочия депутата Киевсовета в связи с избранием председателем наблюдательного совета«Киевэнерго».