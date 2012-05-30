Дочь Тимошенко еще верит, что маму выпустят до Евро-2012

"Мы знаем, что власть ищет все новые и новые оправдания, чтобы затянуть время до принятия окончательного решения, - сказала Евгения Тимошенко в интервью BBCUkrainian, - Но я действительно надеюсь, что эта ситуация может быть разрешена к чемпионату. Это полностью в силе президента - освободить политических заключенных и разрешить им участвовать в выборах этого года".

Дочь заключенного экс-премьер-министра Украины также заявила, что футбольный чемпионат Евро-2012, который начинается на следующей неделе должен состояться в Украине, как и запланировано.

"Мы понимаем политический бойкот со стороны европейских лидеров, которые защищают верховенство права, уважают права человека, и которые не могут приехать и пожать Януковичу руку", - заявила Евгения Тимошенко.

"Но я считаю, что спортивные события должны продолжаться ... Моя мать, когда была в правительстве, боролась за право Украины принимать этот чемпионат", - добавила дочь экс-премьера.