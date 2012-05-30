Сенатор США: Тимошенко должна быть освобождена

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Посольства США в Украине, отмечает сайт Ю.Тимошенко.

Д.Дурбин посетил Украину 27-28 мая и встретился с Президентом Виктором Януковичем и другими украинскими правительственными чиновниками, включая премьер-министра Николая Азарова и министра иностранных дел Константина Грищенко “с целью поощрения продвижения в Украине свободы, демократии и развития сильной рыночной экономики”.

Сенатор также встретился с представителями оппозиционных партий и Евгенией Тимошенко, дочерью заключенной Ю.Тимошенко.

“Сенатор Дурбин обращался к теме тюремного заключения бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко во время каждой встречи. Сенатор подчеркнул, что США видит в этом случае избирательное преследование, и Тимошенко должна быть освобождена”, - сказано в сообщении.