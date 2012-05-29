Азаров: Украина настаивает на доступе к ГТС стран СНГ для прокачки туркменского газа

Украина настаивает на обеспечении свободного доступа к газотранспортной системе (ГТС) стран СНГ для организации прямых поставок туркменского природного газа в Украину. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на брифинге в Ашхабаде, сообщает пресс-служба правительства.

Н.Азаров подчеркнул, что заключено соглашение о введении зоны свободной торговли (ЗСТ) в СНГ, и Украина настаивает на реализации ее положений об обеспечении свободного доступа к газотранспортным системам стран СНГ. Поэтому, по словам премьера, во время его встречи с президентом Туркменистана обсуждались вопросы объемов поставок туркменского газа.

В пресс-службе Кабмина также отметили, что завтра, 30 мая, Н.Азаров встретится с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, в ходе встречи будет обсуждаться вопрос, как Россия сможет обеспечить прокачку туркменского газа по своей ГТС.

«Мы добились в договоре о введении ЗСТ в СНГ специальной статьи, которая регламентирует доступ участников договора к газотранспортной системе. Также мы рассчитываем, что в процессе пересмотра газового контракта 2009 года по поставкам газа и условий его транзита мы и этот вопрос обсудим с руководством России. Завтра мы этот вопрос поднимем перед Дмитрием Медведевым », - отметил Н.Азаров.