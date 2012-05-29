Симоненко рассмешил студию: украинцев писать, оказывается, научили коммунисты

Кроме коммунистов, никто не занимался развитием украинского языка. Как сообщает Украинская правда, об этом в эфире телеканала ICTV заявил лидер Компартии Украины Петр Симоненко .

"Давайте посмотрим конкретно. Кто больше всех издавал книг на украинском языке? Коммунисты. Кто больше всех изданий на украинском языке выпускал? Коммунисты. Кто больше всех с точки зрения развития творческих союзов прилагал усилий? Союз писателей...", - отметил Симоненко.

"...Именно мы все сделали для того, чтобы народ, который 80% не умел ни писать, ни читать, был научен этой грамоте и чтобы язык по-настоящему развивался", - резюмировал коммунист.

"И мы последовательны в своей позиции, еще раз могу сейчас для всей аудитории сказать, что, кроме коммунистов, никто не занимался развитием украинского языка", - заявил Симоненко, чем рассмешил собравшихся в студии.

"Вот парадокс сегодняшнего разговора и заключается именно в том, что кроме коммунистов, если говорить о развитии украинского языка, никто не занимался", - повторил он.

В то же время лидер коммунистов заявил, что ни одна политическая сила настолько последовательно не добивается введения в Украине второго официального языка - русского.