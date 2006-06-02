Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет о “яростном давлении” на него.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам, отвечая на вопрос о сроках созыва очередной, третьей сессии Киевсовета.

«Вот вы говорите о сессии… А я вам говорю, что сегодня на меня оказывается сумасшедшее давление. Меня пытаются всяческим образом прищучить. Если я почувствую, что это делается через сессии, то я ограничу их количество. Киевлянам я нужен как честный человек. И я хочу таким и остаться», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, первая сессия новоизбранного Киевсовета состоялась 14 апреля, вторая – 28 апреля, а дата проведения третьей сессии остается неизвестной.

Вместе с тем, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня сказал, что “сессия идет по закону”. “Главное, это то, как вы воспринимаете то, что происходит. Я работаю с депутатами, работаю с киевлянами, главным образом с аппаратом, который есть. Это для меня самое важное. Я заинтересован в ближайшем проведении сессии, но я не заинтересован в дестабилизации обстановки в Киеве”, - заявил он.