Тягнибок подвел под свою колонну социологическую базу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в Черновцах во время встречи с избирателями.

"Социология говорит, что объединение всех оппозиционных сил в одном партийном списке не будет иметь такого результата, как поход двумя колоннами – националистической, которую представляет "Свобода", и либеральной и социал-демократической, представленной объединением "За Батьківщину", - подчеркнул О.Тягнибок.

"Если будут две колонны из оппозиционного лагеря – одна либеральная, а одна – националистическая, суммарно мы можем набрать больше голосов, чем Партия регионов и коммунисты. Если из этих двух колонн создать одну, то социология показывает, что это будет минус 7 процентов голосов. Около 40% избирателей ВО "Свобода" просто откажутся идти на выборы, если это будет одна колонна. Но так же около 15% избирателей, которые голосуют за объединение "За Батьківщину", не хотят в общих списках видеть кого-либо из "Свободы", – отметил председатель ВО "Свобода".

О.Тягнибок также убежден, что его партия сможет самостоятельно преодолеть 5% избирательный барьер. «Для "Свободы" очень важна эта координация, потому что даже если мы будем идти самостоятельно, мы преодолеем 5%-й барьер. Для нас более важно, чтобы в парламенте мы не были в оппозиции. В парламенте мы должны создать большинство. А большинство может быть только с нашими партнерами – объединением "За Батьківщину". Враг у нас один – это режим Януковича", – отметил О.Тягнибок.

В то же время политик отметил, что для "Свободы" очень важна координация деятельности в рамках Комитета сопротивления диктатуре (КСД).

«Сегодняшними нашими партнерами по Комитету сопротивления диктатуре являются 10 политических партий, которые, будучи разными идеологически, координируют свои действия и осознают: нас объединяет желание и понимание, что вместе нужно побороть режим Януковича и изменить систему власти в украинском государстве", – сказал О.Тягнибок.

Он сообщил, что с партнерами, которые представлены в объединении под названием "За Батьківщину", продолжаются самые тесные переговоры. Сейчас, добавил О.Тягнибок, определяется «общий лучший формат» участия в выборах по партийным спискам.

По словам О.Тягнибока, оптимальным сейчас является то, что оппозиционные силы и делают: две колонны, договор о взаимной неборьбе, координация совместных действий. "У нас будут общие наблюдатели, общие члены комиссий, наши юристы вместе будут бороться, чтобы сделать невозможным фальсификации. И, конечно, если будет потребность, мы совместно будем призывать выйти людей на улицы, если власть будет использовать силовой сценарий на выборах. Для нас важно не просто объединяться ради объединения. Для нас сейчас главная задача – получить большее количество депутатов в парламенте", – сообщил О.Тягнибок.

Относительно мажоритарных округов, то О.Тягнибок сообщил, что создана рабочая группа, которая работает над тем, чтобы определить всех кандидатов по 225 мажоритарных округах: "Я могу сказать, что переговоры идут не так легко, конечно, есть куча вопросов и по областям, и по личностям. Но эти переговоры находятся на решающей стадии. Конечно, приходится уступить что-то. Например, "Свобода", которая имеет реальную силу и поддержку в галицких областях, ради общей победы отдает часть округов нашим партнерам. Аналогично, мы получаем округа в центре, на востоке Украины. В результате вот такого взаимопонимания мы рассчитываем получить большинство в Верховной Раде и по мажоритарным округам".