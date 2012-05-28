Жена Януковича раздала дипломы богословам (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной государственной администрации, церемония награждения состоялась вчера, 27 мая, в Свято-Владимирском кафедральном соборе.

Согласно сообщению Л.Янукович вручила дипломы выпускникам Луганского богословского университета.

«Очень приятно, что на Донбассе есть такое учебное заведение, где из года в год мы видим все больше выпускников – тех, кто принял решение посвятить жизнь служению Богу», – отметила Л.Янукович.

Кроме супруги Президента, выпускников поздравили заместитель председателя облгосадминистрации Александр Остапенко, городской голова города Луганска Сергей Кравченко, представители духовенства.