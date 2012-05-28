Жена Януковича раздала дипломы богословам (фото)
09:46, 28 мая 2012Политика
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В Луганске супруга Президента Украины Людмила Янукович приняла участие в церемонии награждения выпускников Луганского богословского университета.
Церемония прошла в соборе. Фото пресс-службы Луганской ОГА
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной государственной администрации, церемония награждения состоялась вчера, 27 мая, в Свято-Владимирском кафедральном соборе.
Согласно сообщению Л.Янукович вручила дипломы выпускникам Луганского богословского университета.
Людмила Янукович. Фото пресс-службы Луганской ОГА
«Очень приятно, что на Донбассе есть такое учебное заведение, где из года в год мы видим все больше выпускников – тех, кто принял решение посвятить жизнь служению Богу», – отметила Л.Янукович.
Кроме супруги Президента, выпускников поздравили заместитель председателя облгосадминистрации Александр Остапенко, городской голова города Луганска Сергей Кравченко, представители духовенства.
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