Азаров обсудит с Медведевым не только вопрос, «на котором все зациклены»

Сегодня в Москве премьер-министр Украины Николай Азаров обсудит с премьер-министром России Дмитрием Медведевым вопросы экономического сотрудничества двух стран.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал уполномоченный Партии регионов по связям с партией «Единая Россия», заместитель руководителя департамента внешних связей Партии регионов Анатолий Орел в ходе съезда партии в Москве.

«Два премьер-министра соседних стран конечно же будут обсуждать экономические вопросы. Это будет не только газовый вопрос, на котором все зациклены. Наше сотрудничество гораздо шире», - сказал А.Орел.

По его мнению, отсутствие договоренностей между двумя странами связано с отсутствием доверия между политиками.

«После прихода Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко к власти у нас произошло самое страшное – потерялось доверие. Это доверие восстановить очень тяжело. Этот процесс требует времени и спокойного общения», - сказал он.

Он отметил, что чем сильнее будет Россия, тем сильнее будет Украина, если страны будут развивать старые кооперационные связи.

При этом он подчеркнул, что отношения между Партией регионов и «Единой Россией» очень хорошие, несмотря на сложности на межгосударственном уровне.

Как сообщал УНИАН, сегодня Н.Азаров прибыл с однодневным визитом в Москву, где выступит на съезде «Единой России» и встретится с Д.Медведевым.