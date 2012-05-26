Российский политик: русский язык дискриминируется в Украине

Об этом Глава Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) сказал корреспонденту УНИАН в Москве.

«То, что касается статуса русского языка в Украине, естественно Россия заинтересована в максимально высоком статусе, но в конечном итоге это суверенный вопрос для Украины», - сказал К.Косачев.

«Если в этом вопросе не будет наведено порядка, а сейчас его нет, и это очевидно потому, что у русского языка в принципе нет никакого статуса, и это совершенно точно не соответствует реальному положению дел, мы будем связывать эту позицию не столько с языком, сколько с государством», - подчеркнул он.

Он убежден, что обязательно нужно принимать соответствующие законодательные решения и максимально повышать статус русского языка – до регионального или государства.

К.Косачев считает, что это решение должно быть выработано с учетом всего украинского общества, но, несомненно, это должно быть повышения статуса по сравнению с сегодняшним «совершенно нетерпимым и не приемлемым, когда русский язык оказывается дискриминируемым языком в Украине».

Глава Россотрудничества отметил, что на поддержку русского языка за рубежом Россия должна выделять «совершенно другие средства». По его словам, сейчас Россотрудничество готовит проект концепции государственной поддержки русского языка за рубежом.

Он надеется, что в этом году будет принято соответствующие решение и выделены необходимые финансы, которые позволят развить действующую федеральную программу «Русский язык».

К.Косачев сообщил, что надо наладить координацию работы многих российских структур, которые работают в этом направлении.

«Нужно усиливать наше методологическое присутствие, обязательно должны быть в российских центрах науки и культуры, которые действуют в Украине, профессиональные русисты, которые могли бы заниматься не только курсовой деятельностью, но и оказывать методическое содействие тем, кто занимается развитием и поддержкой русского языка в Украине», - сказал К.Косачев.