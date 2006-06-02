Российские аэропорты не ”засекли” Тимошенко

Службы информационно-организационного обеспечения деятельности правительства России опровергают информацию о тайном визите лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО в Москву и ее встрече с первым вице-премьером РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Об этом сегодня сообщает российское издание «Независимая газета» со ссылкой на помощника первого вице-премьера России Жанну ОДИНЦОВУ.

Кроме того, изданию не удалось прояснить ситуацию через пресс-службы московских аэропортов. «В «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» заявили, что не обладают информацией о прилете ТИМОШЕНКО в Москву», - пишет «Независимая газета».

«Если она (Ю.ТИМОШЕНКО - УНИАН) и прилетала, то вряд ли это был регулярный рейс. Она либо пользовалась услугами правительственных терминалов, либо бизнес-терминалов», - предположил представитель пресс-службы аэропорта «Домодедово».

Вместе с тем, в аэропорту «Внуково» изданию заявили, что «ни правительственные, ни бизнес-терминалы не разглашают информацию о своих клиентах, и такие сведения не предоставляют».

Справка УНИАН. Российское интернет-агентство Politua.Ru 1 июня сообщило, что Ю.ТИМОШЕНКО 30 мая инкогнито побывала с рабочим визитом в Москве. Источник в администрации Президента РФ сообщил изданию, что «Юлия Владимировна встречалась с первым вице-премьером Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ». Ряд депутатов фракции БЮТ в этот день находились в Москве и полностью могли обеспечивать организационную и интеллектуальную сторону переговоров своего лидера.

При этом издание допускает, что если Ю.ТИМОШЕНКО была в Москве, то гипотетически цель ее визита и переговоров (в это судьбоносное для украинской власти время) была бы лишь одна: привлечь официальный Кремль во внутриукраинский переговорный политический процесс по избранию премьер-министра Украины новой Верховной Радой.

Пресс-секретарь Ю.ТИМОШЕНКО Виталий ЧЕПИНОГА опроверг эту информацию, заявив, что «Ю.ТИМОШЕНКО не была и в ближайшее время не собирается в Москву».