Тимошенко: Наша Украина – это такая “рыба”, которую иногда надо глушить динамитом

Если оранжевым по итогам выборов не хватит голосов для создания парламентского большинства, и "Наша Украина" пойдет в коалицию с Партией регионов, БЮТ начнет готовиться к президентской кампании. Так заявила лидер блока Юлия Тимошенко в интервью Украинской правде.

В ответ на замечание, что таким образом Тимошенко берет партию Виктора Ющенко на крючок, лидер БЮТ заявила: "Да нет. "Наша Украина" – это такая "рыба", которую лишь на один крючок поймать тяжело. Ее нужно ловить руками в камнях, сетью, неводом, а иногда даже глушить динамитом. Шучу... (Улыбается)

Словом, чтобы проводить свою линию в политике, иногда приходится быть браконьером. Особенно в период политического нереста, то есть – во время формирования разнообразных коалиций и заключения политических браков».

В то же время Тимошенко пожаловалась, что “в украинской политике гарантии ничего не стоят”. Лидер БЮТ сравнила ситуацию с гарантией производителей на бытовые товары и подытожила: в магазинах “дают год гарантии, а в политике было бы хорошо, если бы такая гарантия действовала хотя бы один день. В тостере или в сковороде больше гарантий, чем во всех "универсалах, меморандумах, декретах и пактах" вместе взятых».