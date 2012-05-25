Представитель Януковича не уверен, есть ли у большинства голоса для языкового закона

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"Сейчас, исходя из тех заявлений, которые были в зале, я не могу однозначно утверждать, что голоса были бы набраны. Я не могу этого утверждать", - сказал Ю.Мирошниченко.

В то же время, он напомнил слова лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова о том, что рассмотрение вопроса должно быть завершено. "Вы знаете, что для Партии регионов этот вопрос является принципиальным в контексте выполнения ее предвыборных обещаний. И очень часто мы сталкивались с ситуацией, когда наши коллеги из оппозиции в зале Верховной Рады призывали нас не обострять вопросы, которые разделяют, а, выходя на ток-шоу, они, обращаясь к нашим избирателям, упрекали нас, что мы не выполняем своих предвыборных обещаний", - отметил Ю.Мирошниченко.

Он подчеркнул, для Партии регионов очень принципиальным является факт голосования за этот законопроект.