Завтра в Украине жаркая погода

Завтра в западной половине Украины, Черниговской и Сумской областях облачно с прояснениями, дожди, грозы, днем отдельные шквалы 15-20 м/с; ночью в западных областях местами сильные, в Карпатах, в Прикарпатье и Закарпатье очень сильные дожди. На остальной территории переменная облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер в субботу ожидается юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°; днем в западных областях 17-22°, на остальной территории 26-31°, на юго-востоке до 35°.

4-5 июня - переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы (4 июня днем местами), ночью в Прикарпатье кое-где сильные дожди; в Крыму, 4 июня и в восточных областях преимущественно без осадков. Температура 4 июня ночью 15-20°, днем 25-30°, в юге и востоке местами 32-35°; 5 июня ночью 9-14°, днем 19-24°, в южной части местами 25-27°, в восточных областях до 31°; в западных областях 4 июня ночью 10-15°, днем 16-21°, 5 июня ночью 6-11°, днем 13-18°. Ветер юго-восточный с переходом в западной половине на северо-западный, 5-10 м/с.

6 июня ночью в восточной половине, днем в восточных и западных областях кратковременные дожди, грозы. 7 июня ночью преимущественно без осадков, днем в западной части дожди и грозы, на остальной территории отдельные грозовые дожди. Температура ночью 9-14°, днем 19-25°, в западных, северных областях ночью 5-11°, днем 16-22°, 6 июня на востоке ночью до 17°, днем до 30°.

В Киеве и области в субботу ожидается переменная облачность. Дождь, гроза, отдельные шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем 27-29°, по области ночью 11-16°, днем 26-31°.

4-5 июня - переменная облачность. Кратковременные дожди (днем 4 июня местами), грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура 4 июня ночью 15-20°, днем 25-30°; 5 июня ночью 9-14°, днем 19-24°.

6-7 июня - преимущественно без осадков, только днем 7 июня местами кратковременные дожди, грозы. Понижение температуры ночью до 6-11°, днем до 17-22°.