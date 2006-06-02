У Черновецкого появилось ощущение, что за ним следят

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подверг критике работу столичных эвакуаторов автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время расширенного заседания коллегии столичной горгосадминистрации.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ еще раз подчеркнул, что проблема пробок на дорогах столицы является очень серьезной, и с каждым днем ситуация ухудшается как для водителей, так и для пешеходов. Он выразил неудовлетворение тем, как ведется работа по эвакуации автомобилей, припаркованных в неразрешенных местах.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что эвакуаторы не полностью используют свои возможности, и даже допустил, что «Киевдорсервис» сейчас просто занимается “очковтирательством”. В то же время, по его убеждению, количество эвакуаторов необходимо увеличить, и на этот счет попросил и.о. заместителя председателя КГГА Ивана САЛИЯ как можно быстрее подготовить тендер на их приобретение.

“Я вас прошу, не ставьте эти машины по пути моего проезда, потому что когда я еду на работу, с работы, то они обычно стоят там, где езжу... Кто это такой хитроумный? Сейчас еду, по Крещатику стоят, разогнали всех возле мэрии, слава Богу... Вот они стоят, кстати, ничего не делают, спят за рулем у себя в машине... Я не хочу их видеть по пути моего проезда. У меня такое ощущение, что за мной следят вообще...”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Выступая на заседании коллегии, мэр сообщил, что по поводу штрафов за неправильную парковку обратился к начальнику столичной милиции Виталию ЯРЕМЕ, и теперь “вместо 150 уже штрафуется около тысячи водителей в день”. “Но я думаю, что и этого мало. Бюджету нужны средства, пусть будет тысяч десять штрафов”. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ при этом отметил, что считает необходимым ввести дифференцированную систему штрафов.

“Нам нужно подготовить закон, чтобы штрафы были дифференцированы, в зависимости от того, каким транспортом владеет человек, если ему деньги девать никуда, пусть он платит хоть тысячу долларов. Некоторые обнаглевшие водители, пользуясь тем, что сейчас штрафы маленькие (8 грн. - УНИАН), и что ГАИ во многих случаях бессильна, стали ставить свои автомашины уже в два ряда”, - отметил городской председатель.

Обсуждая тему заторов на дорогах столицы, он поручил соответствующим службам установить, кто из руководителей города или государства позволяет себе перекрывать движение по улице для своего проезда.

“Президент ездит как патриот страны, а некоторые там сопляки-начальники перекрывают дороги. Я хочу знать, что это за люди. Они есть, я видел, как это делается. Еще и в два ряда едут. У нас нет начальников в Киеве, кроме Президента, и поэтому никому ничего перекрывать нельзя”, - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Кроме этого, он дал поручение провести тендер на приобретение для города специальной системы слежения за движением на дорогах. По предварительной информации, она стоит около 15 млн. грн. В Киеве пока что есть только две камеры, установленные вдоль Хрещатика, которые передают информацию о наличии заторов на дороге. В случаи возникновения затора сразу реагирует ГАИ, которая вводит ручное регулирование потоком машин.

Мэр также поручил провести общественные слушания с участием водителей относительно проблем движения на дорогах.