Посла беспокоит раскол украинцев в России

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины Владимир Ельченко.

По его словам, Украину беспокоит, что в среде тех активистов украинской диаспоры, которые входили в состав ликвидированного Объединения украинцев России (ОУР), прослеживается раскол, ведь одни считают, что новый съезд по созданию новой федеральной организации необходимо провести немедленно, 26 мая, другая часть считает, что нужно больше времени для подготовки и выполнения требований Министерства юстиции РФ в вопросе создания новых организаций.

«Все это эмоции, а в действительности я убежден, что лучшим выходом для всех украинцев России было бы их объединение и создание одной мощной организации, о чем я неоднократно говорил», - подчеркнул В.Ельченко.

При этом посол отметил, что украинские власти не может вмешиваться в эти процессы, но готова оказать организационную помощь. «Последнее слово - за самими украинцами России», - сказал он.

По словам В.Ельченко, вся поддержка для проведения съезда украинцев 26 мая оказана, и такая встреча пройдет в Украинском культурном центре на Арбате.

«Нам известно, что, несмотря на небольшое время для подготовки, заявили готовность прибыть на съезд в Москву представители многих регионов РФ. Если этот процесс начнется в субботу и приведет к созданию новой организации, мы будем это только приветствовать», - сказал посол.

Как подчеркнул В.Ельченко, удивляет ситуация с созданием новой Федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России».

«Честно говоря, мне эти процессы не очень нравятся. Удивляет тайный процесс формирования и регистрации новой организации, которая включает много людей, которых мы знаем и уважаем, а с другой стороны, есть определенные вопросы, почему они это делали, не афишируя, почему заседание прошло без допуска прессы, что, кстати противоречит законам РФ», - сказал В.Ельченко.

По его словам, способ создания новой ФНКА УР вызывает определенные вопросы.

В то же время, он сообщил, что параллельно в Москве в апреле был создан Совет украинского землячества, в который входят представители более 15 областей Украины.

По его словам, Совет землячества тоже будет принимать участие в создании федеральной организации.

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Как сообщал УНИАН, 18 мая Верховный суд России принял решение о ликвидации Объединения украинцев России и исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.

После этого МИД Украины распространило заявление, в котором было указано, что решение Верховного суда РФ свидетельствует о предвзятом отношении в России к деятельности украинской диаспоры.

22 мая представитель МИД России Александр Лукашевич заявил, что власти России не препятствуют работе украинских организаций на своей территории.

«На сегодняшний день на территории Российской Федерации осуществляют деятельность 35 национально-культурных автономий украинцев, в частности, совсем недавно зарегистрировано Министерством юстиции России объединение федерального уровня «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России», а также 8 региональных и 26 местных организаций, через которые вполне могут реализовываться и уже реализуются права и законные интересы лиц украинской национальности, проживающих на территории Российской Федерации», - подчеркнул А.Лукашевич.

9 апреля Министерство юстиции России зарегистрировало новую Федеральную национально-культурную автономию «Украинцы России», на учредительный съезд которой не пустили украинских журналистов, а украинская диаспора заявляла, что новая организация создается без ее ведома.