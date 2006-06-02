На место Жовтяка уже есть несколько кандидатов

Сейчас изучаются представления относительно нескольких кандидатов на должность председателя Киевской областной государственной администрации. Об этом сообщила сегодня на брифинге пресс-секретарь Президента Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО, отвечая на вопрос, какую кандидатуру на эту должность предложил главе государства Кабинету министров.

Как передает корреспондент УНИАН, на уточняющий вопрос, какие партии представляют эти кандидатуры – СПУ или БЮТ (как известно, именно эти политические силы на последних выборах получили преимущество в Киевской области – УНИАН), И.ГЕРАЩЕНКО ответила: «В действительности, Президент Украины заявил о своей позиции, что он при назначении председателей ОГА не будет на первый план ставить вопрос партийности. Напротив, это вопрос, который относится к одним из последних».

При этом, по словам И.ГЕРАЩЕНКО, главными моментами в принятии решения относительно губернатора является авторитет человека, его профессиональные качества и менеджерские способности.

Отметив, что «у нас нет пожизненных председателей областных государственных администраций», И.ГЕРАЩЕНКО сказала: «Позиция Президента такова, что если уже подписан указ об освобождении – это есть позиция Президента и его решение, и его нужно достойно принимать».

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об освобождении Евгения ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации 24 мая. Причины освобождения в указе не названы.

Перед этим Кабинет министров подал Президенту представление о необходимости освобождения Е.ЖОВТЯКА за “ухудшение отдельных показателей социально-экономического развития Киевской области”.

Е.ЖОВТЯК с этим категорически не согласился, настаивая на том, что такого ухудшения нет, более того, Киевская область вышла на первое место среди областей Украины по итогам первого квартала этого года.

Во время появления указа Е.ЖОВТЯК находился на больничном после хирургической операции.

Е.ЖОВТЯК подал иск к Киево-Святошинский райсуд, и тот приостановил действие указа до рассмотрения дела по существу. На следующий день этот же суд отменил решение о приостановке президентского указа по заявлению Министерства юстиции.

Сам Е.ЖОВТЯК настаивает на своем конституционном праве обжаловать решение Президента об освобождении в суде общей юрисдикции.

Активисты УНП и ряда других партий и общественных организаций Киевской области проводят акцию протеста в защиту Е.ЖОВТЯКА. Сам он призвал своих сторонников воздержаться от радикальных действий.

Руководитель Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК договорился встретиться с Е.ЖОВТЯКОМ 2 июня, чтобы подготовить материалы для встречи последнего с В.ЮЩЕНКО.