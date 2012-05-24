Ефремов говорит, что Петрук сам виноват

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил сегодня журналистам.

А.Ефремов сказал, что сейчас будет проанализировано видео с дракой, которая произошла в ВР, и станет ясно, что произошло.

«Один коллега из оппозиционного лагеря оступился и разбил себе голову. Наши депутаты, все, кто был рядом, говорят о том, что его никто не бил, и в столкновении, которое произошло, он сам оступился и, к сожалению, получил травму», - сказал он.

А.Ефремов также сказал, что из представителей фракции ПР никто не пострадал, в том числе и народный депутат Вадим Колесниченко, которого, по его словам, оппозиция «хорошо побила».

А.Ефремов при этом отметил, что впервые в своей жизни видит, когда бьют одного из авторов законопроекта за то, что он имеет противоположное мнение.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде произошла драка между представителями фракций Партии регионов и "БЮТ-Батькивщина" и НУ-НС, которые протестовали против языкового законопроекта «регионалов».

В частности, с рассеченной головой был госпитализирован в больницу депутат Н.Петрук.