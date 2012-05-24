Депутата Петрука забрала скорая помощь

Как передает корреспондент УНИАН, после драки в ВР приехали сразу две скорые помощи.

Также стало известно, что у Н.Петрука резко повысилось давление до 210 на 160.

В то же время народные депутаты говорят о том, что скорую вызывали также и для депутата от фракции Партии регионов Вадима Колесниченко, которому оппозиционеры порвали рубашку.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде произошла драка между представителями фракций Партии регионов и "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС, которые протестовали против языкового законопроекта «регионалов».