Депутата Петрука забрала скорая помощь
20:53, 24 мая 2012Политика
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Народный депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Николай Петрук, которому во время драки в сессионном зале Верховной Рады разбили голову, в карете скорой помощи госпитализирован в больницу.
Николая Петрука побили в ВР
Как передает корреспондент УНИАН, после драки в ВР приехали сразу две скорые помощи.
Также стало известно, что у Н.Петрука резко повысилось давление до 210 на 160.
В то же время народные депутаты говорят о том, что скорую вызывали также и для депутата от фракции Партии регионов Вадима Колесниченко, которому оппозиционеры порвали рубашку.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде произошла драка между представителями фракций Партии регионов и "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС, которые протестовали против языкового законопроекта «регионалов».
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