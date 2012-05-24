Часть оппозиционеров осталась в ВР, а журналистов охрана вывела

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 народных депутатов от оппозиции остаются в сессионном зале, они переговариваются между собой.

Ни трибуна, ни президиум ВР в настоящее время не заблокированы. Там нет ни одного человека.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батькивщины" и НУ-НС, которые протестовали против языкового закона «регионалов».

Когда началась драка, В.Литвин закрыл заседание ВР и покинул президиум парламента.