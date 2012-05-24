Часть оппозиционеров осталась в ВР, а журналистов охрана вывела
20:11, 24 мая 2012Политика
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Часть депутатов из фракции "БЮТ-Батькивщина" остается в сессионном зале Верховной Рады, а журналистов охрана попросила покинуть ложу прессы.
В президиуме и на трибуне никого нет
Как передает корреспондент УНИАН, около 50 народных депутатов от оппозиции остаются в сессионном зале, они переговариваются между собой.
Ни трибуна, ни президиум ВР в настоящее время не заблокированы. Там нет ни одного человека.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батькивщины" и НУ-НС, которые протестовали против языкового закона «регионалов».
Когда началась драка, В.Литвин закрыл заседание ВР и покинул президиум парламента.
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