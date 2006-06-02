Свадьба Шуфрича отменяется
Газета запустила "дезу"
Депутат от СДПУ (о) в Верховной Раде Крыма Нестор Шуфрич в ближайшее время жениться не собирается.
Об этом сообщила пресс-служба депутата в пятницу.
"На многочисленные обращения СМИ пресс-служба заявляет, что в ближайшее время свадьба Нестора Ивановича не планируется", - сказано в сообщении.
Ранее в пятницу газета "Комсомольская правда в Украине" сообщила, что Шуфрич собирается жениться.
"Шуфрич намеревается разочаровать своих поклонниц. Он не только переезжает в Крым, он вдобавок… уже выбрал себе невесту", - пишет газета.
По данным издания, будущая жена депутата только окончила медицинский вуз, работает по специальности и очень любит свою работу.
На вопрос, где произошло знакомство с невестой, Шуфрич ответил: "Это знакомство связано с моей работой".
"Комсомолка" предполагает, что встреча могла произойти в клинике "Борис", куда Шуфрич попал прошлым летом, "получив дубинкой по голове от закарпатского ОМОНа". Газета писала, что свадьба должна была состояться в ближайшие дни.