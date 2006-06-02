Свадьба Шуфрича отменяется

Депутат от СДПУ (о) в Верховной Раде Крыма Нестор Шуфрич в ближайшее время жениться не собирается.

Об этом сообщила пресс-служба депутата в пятницу.

"На многочисленные обращения СМИ пресс-служба заявляет, что в ближайшее время свадьба Нестора Ивановича не планируется", - сказано в сообщении.

Ранее в пятницу газета "Комсомольская правда в Украине" сообщила, что Шуфрич собирается жениться.

"Шуфрич намеревается разочаровать своих поклонниц. Он не только переезжает в Крым, он вдобавок… уже выбрал себе невесту", - пишет газета.

По данным издания, будущая жена депутата только окончила медицинский вуз, работает по специальности и очень любит свою работу.

На вопрос, где произошло знакомство с невестой, Шуфрич ответил: "Это знакомство связано с моей работой".

"Комсомолка" предполагает, что встреча могла произойти в клинике "Борис", куда Шуфрич попал прошлым летом, "получив дубинкой по голове от закарпатского ОМОНа". Газета писала, что свадьба должна была состояться в ближайшие дни.

"Украинская правда"