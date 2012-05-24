Тимошенко и Луценко дали премии

Об этом сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

Такое звание экс-премьер-министр получила за самоотверженное отстаивание интересов украинской нации и Украинского государства, защиту демократических ценностей и европейского выбора Украины в сложных условиях политического и уголовного преследования и заключения, отмечается в сообщении.

Лауреатами премии имени Олексы Гирныка также стали экс-министр внутренних дел Юрий Луценко и правозащитник Виталий Запорожец.

Как сообщалось, в этом году отмечается 100-летие со дня рождения Героя Украины Олексы Гирныка.