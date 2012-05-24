Тимошенко и Луценко дали премии
14:18, 24 мая 2012Политика
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Президиум Всеукраинского благотворительного фонда имени Героя Украины Олексы Гирныка признал Юлию Тимошенко современным политическим узником и лауреатом Премии за 2012 год.
|Юрий Луценко и Юлия Тимошенко стали лауреатами премии
Об этом сообщается на сайте Ю.Тимошенко.
Такое звание экс-премьер-министр получила за самоотверженное отстаивание интересов украинской нации и Украинского государства, защиту демократических ценностей и европейского выбора Украины в сложных условиях политического и уголовного преследования и заключения, отмечается в сообщении.
Лауреатами премии имени Олексы Гирныка также стали экс-министр внутренних дел Юрий Луценко и правозащитник Виталий Запорожец.
Как сообщалось, в этом году отмечается 100-летие со дня рождения Героя Украины Олексы Гирныка.
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