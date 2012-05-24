Азаров и Попов открыли ARSENALE 2012

100 звезд мировой арт-сцены из 30 стран мира, 250 самых актуальных произведений современного искусства, 25 украинских и 13 польских художников в специальном проекте, 45 проектов параллельной программы, коллекция древнейших скульптур из 10 музеев Украины на 24 тысячах квадратных метров экспозиционной площади столичного Художественного Арсенала – все это ARSENALE 2012, украинский вариант международного Биеналле современного искусства.

Как сообщает пресс-служба КГГА, в церемонии открытия самой масштабной за историю независимой Украины выставки современного искусства приняли участие премьер-министр Украины Николай Азаров, министр культуры Михаил Кулиняк и глава столичной госадминистрации Александр Попов.

«Город Киев чрезвычайно богат интересными творческими мероприятиями, известен своей насыщенной культурной жизнью, и мы пытаемся всячески этому способствовать. Ведь благодаря активному развитию культуры и искусства, такими примечательными художественными событиями как «Арсенале», город Киев заявляет о себе как настоящая европейская столица. Через несколько дней мы будем отмечать 1530-летие Киева, поэтому убежден что наш украинский вариант Биеналле современного искусства даст достойный старт творческим мероприятиям в рамках Дня города», – сказал во время своего выступления на открытии ARSENALE 2012 Александр Попов.

ARSENALE будет длиться до 31 июля на территории выставочного центра «Мистецький арсенал». Планируется, что мероприятие станет традиционным и будет проходить в Киеве каждые два года. Организаторы убеждают, что Биеналле в Киеве будет приносить в столицу широкий спектр уже признанного современного искусства и такого, которое только зарождается, создавая международную платформу, на которой будут представлены самые известные художники из всего мира, а также из Украины и региона.