Президент Франции не поедет на Евро-2012 в Украину

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом Президент Франции заявил, отвечая на вопросы журналистов на брифинге по итогам неформального саммита Евросоюза.

"Я очень люблю футбол, однако то, что происходит в Украине – это проблема", - заявил Ф.Олланд, ответив отрицательно на вопрос о своем намерении посетить Евро-2012.