Президент Франции не поедет на Евро-2012 в Украину
08:27, 24 мая 2012Политика
4029 0
Президент Франции Франсуа Олланд не собирается ехать в Украину на Чемпионат Европы по футболу.
|Франсуа Олланд считает происходящее в Украине проблемой
Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом Президент Франции заявил, отвечая на вопросы журналистов на брифинге по итогам неформального саммита Евросоюза.
"Я очень люблю футбол, однако то, что происходит в Украине – это проблема", - заявил Ф.Олланд, ответив отрицательно на вопрос о своем намерении посетить Евро-2012.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter