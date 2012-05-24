270 депутатов Европарламента намерены приехать к Тимошенко

Об этом сообщается на сайте Ю.Тимошенко.

"Народ Украины, моя мама, ее соратники - все мы благодарим за вашу искреннюю поддержку и помощь. Но сейчас, когда режим Януковича пытается поставить граждан Украины на колени, пренебрегая всеми их правами и свободами, я призываю вас не оставлять Украину и ее народ. Только благодаря совместным усилиям мы сможем вернуть Украину на демократический путь развития", - сказала Е. Тимошенко, выступая на заседании группы Европейской народной партии в Европейском парламенте в Страсбурге (Франция).

Дочь Ю.Тимошенко проинформировала европарламентариев о состоянии здоровья матери, нарушении ее прав и об условиях ее содержания и лечения. "Моя мама находится в очень тяжелом состоянии. Но она не сломилась", - подчеркнула она.

В свою очередь евродепутаты в очередной раз выразили свою четкую позицию: политзаключенные Украины должны быть освобождены, а все их права, включая политические, возобновлены.

Отдельно председатель группы ЕНП Жозеф Доль подчеркнул, что дело "Юлии Тимошенко должно быть решено". По его словам, 271 европарламентарий - члены ЕНП направят письма украинскому правительству с требованием о встрече с Ю.Тимошенко.