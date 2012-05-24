270 депутатов Европарламента намерены приехать к Тимошенко
Дочь экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Евгения призывает Европейскую народную партию (ЕНП) усилить давление на действующую украинскую власть для обеспечения европейского будущего Украины.
Об этом сообщается на сайте Ю.Тимошенко.
"Народ Украины, моя мама, ее соратники - все мы благодарим за вашу искреннюю поддержку и помощь. Но сейчас, когда режим Януковича пытается поставить граждан Украины на колени, пренебрегая всеми их правами и свободами, я призываю вас не оставлять Украину и ее народ. Только благодаря совместным усилиям мы сможем вернуть Украину на демократический путь развития", - сказала Е. Тимошенко, выступая на заседании группы Европейской народной партии в Европейском парламенте в Страсбурге (Франция).
Дочь Ю.Тимошенко проинформировала европарламентариев о состоянии здоровья матери, нарушении ее прав и об условиях ее содержания и лечения. "Моя мама находится в очень тяжелом состоянии. Но она не сломилась", - подчеркнула она.
В свою очередь евродепутаты в очередной раз выразили свою четкую позицию: политзаключенные Украины должны быть освобождены, а все их права, включая политические, возобновлены.
Отдельно председатель группы ЕНП Жозеф Доль подчеркнул, что дело "Юлии Тимошенко должно быть решено". По его словам, 271 европарламентарий - члены ЕНП направят письма украинскому правительству с требованием о встрече с Ю.Тимошенко.