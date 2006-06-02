В Днепропетровске побили народных депутатов?

Партия регионов требует от Генеральной прокуратуры Украины возбудить уголовное дело по факту “избиения” народных депутатов в Днепропетровске.

Об этом говорится в заявлении Партии регионов, переданном УНИАН.

В документе отмечается, что “2 июня группа народных депутатов Верховной Рады Украины от Партии регионов вылетела в Днепропетровск, чтобы принять участие в заседание сессии областного совета. Однако в местном аэропорту, несмотря на прекрасную погоду, не было дано разрешение на приземление самолета. Следовательно, депутаты были вынуждены приземлиться в Запорожье, откуда на автомобилях отправились к месту назначения. В то же время шестеро народных избранников, прибывших в Днепропетровск накануне, пришли в местный областной совет, но им не разрешили войти в помещение даже после предъявления ими удостоверений народных депутатов Украины. При попытке все же войти в зал заседания областного совета депутатов грубо избили охранники подразделения „Грифон” и местного отделения спецподразделения „Беркут”.

Партия регионов глубоко возмущена грубым нарушением Конституции Украины, статей 341 Уголовного кодекса „О вмешательстве в деятельность государственного деятеля” и 351 „О препятствии деятельности народных депутатов Украины и депутатов местной власти” и требует от Президента Украины немедленно вмешаться в ситуацию для защиты Основного Закона государства и прав народных избранников выполнять приказы избирателей.

Партия регионов требует от генерального прокурора Украины возбудить уголовное дело по данному факту. Партия регионов также обращается к министру внутренних дел Украины с убедительным требованием наказать подчиненных ему работников спецподразделения „Беркут”, совершивших нападение на депутатов Верховной Рады.

Факт избиения членов парламента, избранных по списку Партии регионов, “регионалы” расценивают как “грубое силовое давление со стороны власти на нашу политическую силу, как попытку обострить противостояние между политическими партиями, как унижение и надругательство над миллионами наших избирателей, доверивших высокий мандат представителям Партии регионов”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июня, около 20 народных депутатов Украины и депутатов Днепропетровского областного совета - представителей Партии регионов - штурмовали вход в здание облсовета за полтора часа до начала сессии. Входные двери в облсовет были выломаны. Между депутатами и представителями охранной службы «Грифон» произошло короткое столкновение.

По словам представителя Партии регионов Олега ЦАРЕВА, народных депутатов не пропускали в здание облсовета представители службы «Грифон» без объяснения причин. О.ЦАРЕВ также заявил, что сегодня обратится с запросом к прокурору Днепропетровской области и начальнику УМВД области за разъяснениями, почему народных депутатов не пропускала в сессионный зал “неизвестно кем нанятая охранная структура”.

Председатель Днепропетровского облсовета Николай ШВЕЦ, который взял слово в сессионном зале, заявил, что вчера была достигнута договоренность с народными депутатами от Партии регионов, что они не будут принимать участия в сегодняшней работе сессии Днепропетровского облсовета. По словам Н.ШВЕЦА, депутатский корпус облсовета пришел к выводу, что сессия должна быть рабочей, с конкретными решениями.