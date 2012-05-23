Оппозиция к Януковичу не пришла

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня во время встречи с лидерами фракций ВР и руководством парламента.

В.Янукович заметил, что рано или поздно, но работа над Конституцией Украины перейдет в парламент, который имеет огромный опыт такой работы. "Очень важно, чтобы в работе Конституционной ассамблеи приняли участие представители всех фракций", - сказал он. Президент отметил, что это нужно для того, чтобы редакция Конституции была согласована и вся работа Конституционной ассамблеи не была напрасной тратой времени. "Сейчас пришло время посмотреть нам всем вместе, что нам нужно исправить в этой Конституции", - подчеркнул Президент.

По словам В.Януковича, острейшим вопросом является вопрос судебной реформы. "Без изменений в Конституцию мы продолжать реформу не можем, тем более, что это наше обязательство перед Советом Европы", - добавил глава государства. В.Янукович обратился к председателю ВР Владимиру Литвину пригласить председателя Конституционной ассамблеи Леонида Кравчука и обсудить вопрос работы ассамблеи.

Во встрече приняли участие глава Администрации Президента Сергей Левочкин, секретарь СНБОУ - Андрей Клюев, глава правительства Николай Азаров, председатель ВР В.Литвин, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, первый заместитель председателя Верховной Рады Адам Мартынюк, заместитель лидера фракции КПУ Валентин Матвеев, представитель фракции Народной партии Валерий Баранов, лидер группы "Реформы ради будущего" Игорь Рыбаков. Представители оппозиции не пришли на встречу, хотя Президент Украины подчеркнул, что их приглашали.