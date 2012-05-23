Колесников не хочет вникать в скандал с генсекретарем украинского НОК

Вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников считает, что по информации о продаже на «черном» рынке билетов на Летние Олимпийские игры в Лондоне генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Владимиром Геращенко, должно быть проведено служебное расследование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.Колесников заявил журналистам на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Бубка (глава НОК Украины - УНИАН) вернется в Украину, проведет служебное расследование. Я думаю служебное расследование ответит на все ваши вопросы», - сказал Б.Колесников.

При этом он отметил, что не знаком детально с этой ситуацией: «Я не знаю как продаются олимпийские билеты, честно говоря, и мне тяжело сказать. По моему есть сайт Лондон-2012, через который всем желающим можно было купить билеты достаточно».

Б.Колесников предположил, что речь идет о национальной квоте билетов на Летние Олимпийские игры в Лондоне.

В свою очередь министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник отказался комментировать эту ситуацию, сославшись на то, что он не знает о ней, а также на то, что НОК Украины не имеет отношения к его ведомству и финансируется из бюджета отдельно.

Как сообщалось, генеральный секретарь НОК Украины В.Геращенко подозревается в попытке продажи билетов на летние Олимпийские игры в Лондоне на "черном" рынке.

Вероятнее всего, генсек НОК, занимавший эту должность с 1997 года, был намерен сбыть на "черном" рынке около 100 билетов стоимостью несколько тысяч долларов. Это выяснилось после того, как один из репортеров британской вещательной корпорации Би-Би-Си выступил в роли покупателя, пообщавшись по телефону с В.Геращенко о возможной продаже билетов на Олимпиаду. Генсек комитета встретился в Лондоне с подставным покупателем и сообщил ему, что будет готов продать почти сотню билетов, которые остались после их распространения среди болельщиков, тренеров и чиновников.

После того, как о скандальной ситуации стало известно, В.Геращенко был сразу же отстранен от должности, сообщил президент НОК Сергей Бубка.

В Великобритании продажа билетов на Олимпийские игры на "черном" рынке является уголовным преступлением, за которое предусмотрен штраф в размере около 30 тыс долл. Кроме того, такие спекуляции запрещены и правилами Международного олимпийского комитета (МОК). Сам В.Геращенко утверждает, что ничего противоправного не совершал.