У защиты Луценко осталась «единственная надежда»

У защиты экс-министра внутренних дел Юрия Луценко нет надежд на успешное для подзащитного рассмотрение кассационных жалоб в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил защитник Алексей Баганец сегодня журналистам после более чем трехчасового оглашения Апелляционным судом Киева мотивировочной части решения апелляции защиты Ю.Луценко на решение Печерского районного суда.

"О правосудии я не буду говорить, потому что я считаю, что его после этой апелляции нет. И у нас нет никаких надежд на рассмотрение наших кассационных жалоб в Высшем специализированном суде", - сказал он.

При этом А.Баганец добавил: "Надежда единственная - обращение в международные судебные инстанции".

По мнению защитника, рассмотрение Апелляционным судом жалобы адвокатов экс-главы МВД - "это позор украинскому судопроизводству".

"К сожалению, моих доводов судьи или не читали или вообще не хотели думать, когда принимали решение", - отметил А.Баганец.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

Резолютивную часть постановления огласил тогда председатель коллегии палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева И.Рыбак, отметив, что мотивировочная часть постановления будет предоставлена 22 мая.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева осудил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.