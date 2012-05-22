У Тимошенко «гостит» тетя
18:15, 22 мая 2012Политика
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Антонину Уляхину в больницу пустили с разрешения руководства учреждения.
|К Тимошенко приехала тетя
Кроме того, ГПтС Украины дополнительно разъясняет, что глава представительства ЕС в Кабо-Верде (Африка) Жозе Мануэль Пинту Тейшейра в последнее время к руководству Государственной пенитенциарной службы или к руководству Качановской исправительной колонии с просьбой о встрече с Ю.Тимошенко не обращался. От главы представительства ЕС в Украине господина Яна Томбинского обращений с просьбой о встрече с Ю.Тимошенко также не поступало.
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