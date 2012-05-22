У Тимошенко «гостит» тетя

Сегодня в ЦКБ «Укрзализныци» на свидание с экс-премьером Юлией Тимошенко прибыла ее тетя Антонина Уляхина. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

Кроме того, ГПтС Украины дополнительно разъясняет, что глава представительства ЕС в Кабо-Верде (Африка) Жозе Мануэль Пинту Тейшейра в последнее время к руководству Государственной пенитенциарной службы или к руководству Качановской исправительной колонии с просьбой о встрече с Ю.Тимошенко не обращался. От главы представительства ЕС в Украине господина Яна Томбинского обращений с просьбой о встрече с Ю.Тимошенко также не поступало.