Тимошенко ждет Тейшейру

16:28, 22 мая 2012
Политика
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Юлия Тимошенко выразила свою благодарность и согласие на предложение руководителя Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэля Пинту Тейшейры посетить ее в колонии и в больнице Харькова.  

Юлія Тимошенко

Текст соответствующего заявления размещен на официальном сайте Ю.Тимошенко.

"Этим заявлением выражаю свое согласие и желание, чтобы посол Тейшейра посетил меня в ЦКБ №5 "Укрзализныци" (Харьков) в удобное для него время", – отметила Ю.Тимошенко.

Соответствующее заявление Ю.Тимошенко передано начальнику Качановской исправительной колонии Харькова Ивану Первушкину.

 

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