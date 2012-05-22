Тимошенко ждет Тейшейру

Текст соответствующего заявления размещен на официальном сайте Ю.Тимошенко.

"Этим заявлением выражаю свое согласие и желание, чтобы посол Тейшейра посетил меня в ЦКБ №5 "Укрзализныци" (Харьков) в удобное для него время", – отметила Ю.Тимошенко.

Соответствующее заявление Ю.Тимошенко передано начальнику Качановской исправительной колонии Харькова Ивану Первушкину.