Тимошенко ждет Тейшейру
16:28, 22 мая 2012Политика
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Юлия Тимошенко выразила свою благодарность и согласие на предложение руководителя Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэля Пинту Тейшейры посетить ее в колонии и в больнице Харькова.
|Тимошенко хочет видеть Тейшейру
Текст соответствующего заявления размещен на официальном сайте Ю.Тимошенко.
"Этим заявлением выражаю свое согласие и желание, чтобы посол Тейшейра посетил меня в ЦКБ №5 "Укрзализныци" (Харьков) в удобное для него время", – отметила Ю.Тимошенко.
Соответствующее заявление Ю.Тимошенко передано начальнику Качановской исправительной колонии Харькова Ивану Первушкину.
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