Путин уволил Генпрокурора

Генеральный прокурор Российской Федерации Владимир УСТИНОВ освобожден от занимаемой должности.

Это решение было принято на пленарном заседании Совета Федерации.

Как сообщил спикер палаты Сергей МИРОНОВ, накануне Президент России Владимир ПУТИН внес предложение об освобождении В.УСТИНОВА от должности. В пятницу утром Совет палаты проголосовал за внесение этого вопроса на рассмотрение, а сама палата приняла предложение Президента, передает Newsru.com.

По словам С.МИРОНОВА, освобождение генпрокурора произошло "на основании личного заявления" В.УСТИНОВА. Известие об отставке генпрокурора стало неожиданным для членов верхней палаты парламента. Тем не менее, никаких дискуссий по этому вопросу среди сенаторов не возникло, и они практически единогласно проголосовали: "за" - 140 сенаторов, воздержалось двое.

В соответствии с законом, временно исполнять обязанности генпрокурора должен его первый заместитель Юрий БИРЮКОВ.

По неофициально информации, новым генеральным прокурором России может стать нынешний полпред президента в ЮФО Дмитрий КОЗАК. Первым заместителем генпрокурора может быть назначен полпред президента в Поволжском федеральном округе Дмитрий КОНОВАЛОВ - бывший прокурор Башкирии.