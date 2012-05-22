Горсовет Алупки принял отставку мэра

Руководить курортным городом, где проживают около 9 тысяч человек, до выборов мэра будет 27-летний "регионал" Дмитрий Карнаух - он назначен секретарем горсовета, сообщил корреспонденту УНИАН по телефону сотрудник мэрии.

Д.Карнаух окончил Таврический национальный университет имени Вернадского по специальности "правоведение", работал помощником мэра Ялты.

Дату выборов мэра Алупки должна определить Верховная Рада Украины.

В конце прошлой недели крымская организация Партии регионов рекомендовала своей фракции в горсовете Алупки освободить от должности В.Толстонога и П.Постникова.

Ранее, в первой декаде мая, суд Ялты признал В.Толстонога и А.Постникова виновными в совершении административных коррупционных правонарушений и назначил им наказание в виде штрафа: мэру - 3 400 грн, секретарю - 2 550 грн. Мэр был единственным владельцем двух частных предприятий, которые за прошлый год получили почти 2 млн грн дохода. Секретарь горсовета беплатно больше полугода жил в санатории Министерства здравоохранения Украины.

В апреле горсовет Алупки отправил В.Толстонога в отставку, но в мае он восстановился в должности через суд.