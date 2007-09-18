Гриценко знает профессора Януковича, но не знает такого военного эксперта

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО призывает премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к профессиональной дискуссии относительно развития армии и просит прекратить предвыборный популизм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО сказал сегодня журналистам в Сумах, комментируя заявление В.ЯНУКОВИЧА на Винницком телевидении.

«Всей стране известно, что Виктор Федорович (ЯНУКОВИЧ) является доктором наук и профессором по вопросам экономики, но я не знаю военного эксперта с фамилией ЯНУКОВИЧ – он не то что не написал ни одной книжки по этим вопросам, но и не прочитал ни одной книжки по вопросам военного строительства, поэтому его комментарии в данной сфере являются непрофессиональными», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Министр отметил, что ему приятно, что во время избирательной кампании вопросы профессиональной армии и военного строительства обсуждаются широко, но эти вопросы должны обсуждать профессионалы. По убеждению А.ГРИЦЕНКО, когда к такой дискуссии приобщаются неподготовленные политики, которые сами не служили в армии и не знают армию, и делают все с целью получить дополнительные очки на выборах, эта дискуссия превращается в пустую болтовню.

«Я понимаю, что Виктор Федорович сейчас в предвыборном отпуске и не имеет времени читать книг, но я советовал бы ему хотя бы прочитать те документы, под которыми стоит его подпись, и напомнить, что в 2004 году, когда он был главой правительства, по представлению его правительства армия была сокращена на 70 тыс. чел., на 2005 год планировалось сократить армию еще больше – на 80 тыс. чел., и именно А.ГРИЦЕНКО, когда пришел в Минобороны, пересмотрел эту цифру и прекратил огульное сокращение армии», - сказал А.ГРИЦЕНКО, добавив, что в 2005 году армия была сокращена на 40 тыс. человек.

Он отметил, что в следующие годы армия сокращалась еще меньшими темпами – в 2006 году - 24 тыс. чел., в 2007-м - 21 тыс., на следующий год запланировано максимум - 17 тыс.

Кроме того, министр подчеркнул, что В.ЯНУКОВИЧ подписал проект бюджета на 2008 год, из которого вытекает, что все разговоры о том, что он будет развивать армию, являются абсолютно безосновательными.

«Я могу продолжить дискуссию по вопросам военного строительства с В.ЯНУКОВИЧЕМ только после того, как он будет читать подписанные им документы. До того я не буду с ним вести никаких дискуссий», - добавил министр.

Как сообщалось, сегодня в ходе своей предвыборной поездки в Винницкую область В.ЯНУКОВИЧ выступил в прямом эфире областной ТРК «Виннитчина», где заявил о том, что Вооруженные Силы Украины уничтожаются сознательно.

«Реформирование армии, так как это проводит ГРИЦЕНКО, является, по сути, уничтожением Вооруженных Сил Украины. Сейчас сокращение количества вооруженных формирований осуществляется вне плана. Но мы это исправим, поставим все на свои места», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.