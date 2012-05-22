Евгению Тимошенко принимают в Европарламенте
11:05, 22 мая 2012Политика
2032 0
Дочь экс-премьер-министра Украины Евгения Тимошенко вместе с заместителем председателя партии "Батькивщина" Григорием Немырей приняла участие в заседании Комитета Европарламента по иностранным делам.
Евгения Тимошенко в Страсбурге
Как сообщает сайт Юлии Тимошенко, на заседании, посвященном вопросам демократии и соблюдения прав человека, выступили генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн Ягланд и еврокомиссар по вопросам расширения Европейского Союза Штефан Фюле.
После заседания комитета Е.Тимошенко и Г.Немыря провели отдельные встречи с Т.Ягландом и Ш.Фюле.
21-23 мая Е.Тимошенко и Г.Немыря находятся в Страсбурге.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter