Евгению Тимошенко принимают в Европарламенте

Как сообщает сайт Юлии Тимошенко, на заседании, посвященном вопросам демократии и соблюдения прав человека, выступили генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн Ягланд и еврокомиссар по вопросам расширения Европейского Союза Штефан Фюле.

После заседания комитета Е.Тимошенко и Г.Немыря провели отдельные встречи с Т.Ягландом и Ш.Фюле.

21-23 мая Е.Тимошенко и Г.Немыря находятся в Страсбурге.