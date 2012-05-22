Медведев попросился в партию
08:54, 22 мая 2012Политика
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев написал заявление о вступление в партию «Единая Россия».
Медведев хочет стать руководителем ЕР
Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на секретаря президиума генсовета ЕР Сергея Неверова.
"Накануне Медведев подал заявление о вступлении в партию в первичное отделение, думаю, они рассмотрят его быстро", - сказал единоросс.
Он полагает, что еще до съезда партии, который состоится 26 мая, Медведев станет членом партии.
Ожидается, что на съезде будет рассматриваться вопрос о председательстве Медведева в "Единой России".
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