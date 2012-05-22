СМИ: Украине не грозят санкции ЕС

Впервые за последние годы крупнейшие фракции ЕП сошлись в оценке взаимоотношений Киева и Брюсселя, пишет Коммерсант-Украина. Европарламент намерен констатировать множество проблем и призвать Украину к соблюдению демократических принципов, воздержавшись при этом от упоминания о каких-либо санкциях, помимо политического бойкота Чемпионата Европы по футболу 2012.

В распоряжении издания оказались проекты резолюции, подготовленные несколькими фракциями ЕП, в том числе крупнейшими — группой Европейской народной партии (ЕНП, 264 депутата) и социал-демократами (СД, 185 депутатов). Как известно, партия "Батькивщина" является ассоциированным членом ЕНП, а Партия регионов подписала соглашение о сотрудничестве с СД. Поддерживая партнеров, эти фракции традиционно занимают противоположные позиции в обсуждении украинского вопроса. Однако в этот раз, впервые за последние несколько лет, проекты противоборствующих групп ЕП оказались близки по содержанию и по духу.

Тексты резолюций, предложенные ЕНП, обычно отличаются жесткой критикой в отношении действующей власти. На этот раз традиция оказалась нарушена — депутаты ЕНП воздержались даже от повторения формулировок, звучавших в прошлогодних резолюциях ЕП, наподобие констатации "акта мести Юлии Тимошенко" со стороны украинской власти.

Все без исключения фракции ЕП признают системные нарушения прав человека украинскими властями. Проект СД предлагает констатировать "серьезные недостатки в независимости судопроизводства" и напоминает, что "приговоры и уголовные дела в отношении Юлии Тимошенко и других высокопоставленных чиновников бывшего правительства воспринимаются многими как акты выборочного правосудия". Формулировка ЕНП отличается тем, что члены партии считают "избирательность правосудия" в отношении бывших чиновников фактом, который не подлежит сомнению.

Ни в одном из проектов, которыми располагает издание, нет упоминания о возможных санкциях в адрес Украины в связи с нарушением ею демократических стандартов, однако ЕНП предлагает ввести "мягкий" политический бойкот украинской части Евро-2012.

Все проекты резолюции предлагают подчеркнуть, что перспектива подписания соглашения об ассоциации (СА) между Украиной и ЕС зависит от того, вернется ли Киев к соблюдению принципов верховенства права и сможет ли Украина обеспечить проведение честных и свободных парламентских выборов в октябре 2012 года. Между тем среди фракций нет единого мнения о том, надо ли включать в этот список требование об участии в выборах лидеров оппозиции.

Несмотря на намерение социал-демократов подвергнуть жесткой критике своих украинских соратников, проект резолюции авторства СД показывает, что сотрудничество данной группы с Партией регионов продолжается. Документ, помимо критических замечаний, содержит также ряд оправданий деятельности украинской власти. В проектах других групп данные тезисы отсутствуют.

В проекте группы СД примечателен также пункт, адресованный скорее европейским властям, чем украинским. Партнеры Партии регионов в ЕП напоминают, что существуют игроки, подталкивающие Киев к разрыву взаимоотношений с ЕС. "Российская Федерация оказывает чрезмерное давление на Украину с целью недопустить создания зоны свободной торговли с ЕС, а вместо этого включить ее в Таможенный союз с Россией Белоруссией и Казахстаном". Эта фраза, однажды фигурировавшая в резолюции ЕП, с высокой долей вероятности войдет в документ и в этот раз. Также в тексте скорее всего будет напоминание о том, что Украина сохраняет за собой право претендовать на членство в ЕС при условии соблюдения ею критериев членства — уважения принципов демократии, прав человека и фундаментальных свобод.

Сегодня политические группы ЕП намерены выработать совместный проект резолюции, который будет вынесен на голосование в четверг. Существенное влияние на итоговый текст документа может оказать позиция Юлии Тимошенко, о которой депутатов уведомит вице-президент ЕП Яцек Протасевич, встречавшийся с госпожой Тимошенко в минувшую субботу.