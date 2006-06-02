Регионалы взяли штурмом Днепропетровский облсовет

Около 20 народных депутатов Украины и депутатов Днепропетровского областного совета - представителей Партии регионов сегодня штурмовали вход в здание облсовета за полтора часа до начала сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, входные двери в облсовет были выломаны. Между депутатами и представителями охранной службы «Грифон» произошло короткое столкновение.

По словам одного из претендентов на должность председателя Днепропетровского облсовета от Партии регионов Олега ЦАРЕВА, народных депутатов не пропускали в помещение облсовета представители службы «Грифон» без объяснения причин. О.ЦАРЕВ также заявил, что сегодня обратится с запросом к прокурору Днепропетровской области и начальнику УМВД области за разъяснениями, почему народных депутатов не пропускала в сессионный зал “неизвестно кем нанятая охранная структура”.

Председатель Днепропетровского облсовета Николай ШВЕЦ, который взял слово в сессионном зале, заявил, что вчера была достигнута договоренность с народными депутатами от Партии регионов, что они не будут принимать участия в сегодняшней работе сессии Днепропетровского облсовета. По словам Н.ШВЕЦА, депутатский корпус облсовета пришел к выводу, что сессия должна быть рабочей, с конкретными решениями.

В то же время, по словам народного депутата от Партии регионов Игоря ШКИРИ, парламентарии не должны ни перед кем отчитываться, принимать или не принимать им участие в работе облсовета. И.ШКИРЯ также сообщил, что в Днепропетровск сегодня прибыли более 20 народных депутатов от Партии регионов.

В 10.30 председатель Днепропетровской областной территориальной избирательной комиссии Анатолий ГАЛКА объявил о продолжении работы учредительной сессии Днепропетровского облсовета после перерыва, объявленного 31 мая. В сессионном зале зарегистрировались 97 депутатов облсовета из 100. Конструктивную работу сессия не начала.

В помещении Днепропетровского облсовета также находится служба охраны общественного формирования Катеринославского казацкого полка.

Как сообщал УНИАН, на учредительной сессии 17 мая депутаты Днепропетровского облсовета несколько раз голосовали за избрание председателя совета, однако так и не избрали его. В бюллетень для тайного голосования по избранию председателя Днепропетровского областного совета были внесены две кандидатуры – Н.ШВЕЦА, который до этого был председателем облсовета (представитель партии НСНУ), и руководителя областной организации Партии регионов О.ЦАРЕВА.

Кроме избрания по спискам Партии регионов депутатом Днепропетровского облсовета О.ЦАРЕВ также избран народным депутатом от ПР. По решению ЦИК, регистрация О.ЦАРЕВА народным депутатом продлена до конца июня.

Кировский райсуд Днепропетровска 30 мая отменил решение ТИК относительно регистрации депутатом областного совета от Партии регионов О.ЦАРЕВА.