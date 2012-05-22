Кличко возмущен захватом рынка в Киеве

Депутаты требуют от правоохранительных органов немедленно вмешаться в ситуацию и навести порядок на территории рынка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фракции, переданном УНИАН.

«В европейских странах любые конфликты, а особенно – хозяйственные, решают в соответствии с буквой Закона, – отметил лидер фракции В.Кличко. – Если есть решение суда, для его исполнения есть соответствующие государственные органы. Вместо этого, в Украине хозяйственные конфликты продолжают решать, как в бурные 90-е, силовым противостоянием, драками и кровью».

Фракция «УДАР» требует от правоохранительных органов немедленно вмешаться в ситуацию и навести порядок на территории Лукьяновского рынка.

Как отмечает пресс-служба фракции, по сообщению предпринимателей, около 300 неизвестных молодых людей спортивного телосложения захватили комплекс рынка, отключили электропитание и не допускают ни предпринимателей, ни посетителей. Правоохранительные органы при этом молча наблюдают за ситуацией. В ответ предприниматели прибегли к блокированию улиц Мельникова и Дегтяревской.

Лидер «УДАРа» обратил внимание на то, что на данный момент решение о приватизации рынка – не окончательное. «Есть протест прокуратуры столицы, ведь рынок продали по цене в десять раз ниже, чем реальная. Есть судебный спор. Инициировано фракцией «УДАР» создание специальной контрольной комиссии Киевсовета. И, несмотря на это, снова на рынке силовой конфликт», – отметил В.Кличко.

Он назвал странной позицию председателя КГГА Александра Попова, который должен бы быть гарантом законности при решении вопросов коммунальной собственности. Даже после многочисленных обещаний вернуть киевлянам непрозрачно розданное имущество, А.Попов просто разводит руками и самоустраняется от конфликта, якобы его не интересует, что столица от приватизации получила мизерные средства.

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Конфликт на Лукьяновском рынка начался в середине марта: неизвестные уже несколько раз пытались захватить рынок, называясь новыми хозяевами. 15 марта с.г. около 200 предпринимателей, которые работают на ЗАО «Лукьяновский рынок», обратились к депутатам Киевского городского совета с просьбой создать специальную комиссию и вмешаться в конфликт, который возник между новым и предыдущим владельцем акционерного общества.

Однако Киевская администрация вместо того, чтобы решить проблему, предложила предпринимателям, которые торгуют на Лукьяновском рынке, перейти на другие коммунальные рынки города.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Киева намерена направить в Хозяйственный суд столицы иск о возвращении имущества Лукьяновского рынка в коммунальную собственность.