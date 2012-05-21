Колесников не видит беды в том, что на футболе не будет политиков из Европы
17:15, 21 мая 2012Политика
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Вице-премьер-министр Украины Борис Колесников не видит проблемы в нежелании некоторых европейских политиков посещать матчи Евро-2012 в Украине.
|Колесников сегодня - в Донецке
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в интервью журналистам в Донецке Б.Колесников заявил, что «право посетить матчи – это желание, возможность того или иного политика, а не обязанность».
«Чемпионаты проводятся для спортсменов и болельщиков, политики, к сожалению, ни теми, ни другими в основной массе не являются», - отметил он.
Б.Колесников подчеркнул, что о спортивном бойкоте Евро-2012 в Украине речь никогда не шла и идти не может.
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