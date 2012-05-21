Колесников не видит беды в том, что на футболе не будет политиков из Европы

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в интервью журналистам в Донецке Б.Колесников заявил, что «право посетить матчи – это желание, возможность того или иного политика, а не обязанность».

«Чемпионаты проводятся для спортсменов и болельщиков, политики, к сожалению, ни теми, ни другими в основной массе не являются», - отметил он.

Б.Колесников подчеркнул, что о спортивном бойкоте Евро-2012 в Украине речь никогда не шла и идти не может.