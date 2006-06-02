Крымское правительство возглавил Виктор Плакида
"За" проголосовали 75 из 93 крымских депутатов
Верховная Рада Автономной республики Крым проголосовала за назначение Виктора ПЛАКИДЫ председателем Совета министров Крыма.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 75 из 93 крымских депутатов, принявших участие в голосовании.
Справка УНИАН. В.ПЛАКИДА родился в 1956 году. С 1999 года по январь 2004 года возглавлял Феодосийские электрические сети. В июле 2001 года получил степень кандидата экономических наук, защитив в Харьковском политехническом институте диссертацию на тему «Экономический механизм повышения эффективности деятельности энергопоставляющих предприятий». В 2002 году избран депутатом Феодосийского горсовета. В 2004 году занял пост заместителя технического директора ОАО «Крымэнерго», а в октябре 2004 года – директора Крымской электроэнергетической системы «Укрэнерго».
Внеочередные пленарные заседания ВР АРК по вопросу назначения правительства Крыма должны были состояться 26 мая, однако были перенесены в связи с необходимостью продолжить консультации с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО по кандидатуре премьера. 29 мая на встрече Президента с крымским спикером Анатолием ГРИЦЕНКО на должность премьера автономии была предварительно согласована кандидатура В.ПЛАКИДЫ.